Valdivia manda mensaje a Daniela Aránguiz tras escándalo: “Ganaste. Estaré solo el resto de mi vida”

24 de Mayo de 2023

La “teleserie” entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz sumó su enésimo capítulo, tras la publicación de unos polémicos mensajes e imágenes de la ex chica Mekano, que incluían fotos de ropa interior.

Ante esto, el otrora volante de Colo Colo dio a conocer una extensa declaración en sus redes sociales, donde dejó ver que “se rinde” ante esta situación y anunció que no tendrá más relaciones amorosas para evitar el acoso de su ex mujer.

“Daniela Aránguiz que mujer más despechada y pesada. No hay caso, me rindo. No me dejaste tranquilo en todo este tiempo y vas paseándote por programas de televisión como si fueras una mujer que quiere dar vuelta la página”, disparó el Mago Valdivia.

Valdivia recalcó que “la gente tiene que saber que tú me hiciste la vida imposible (…) Terminamos, convéncete por favor. No te metas más en mi vida, te prometo que voy a quedarme solo el resto de mi vida, así ninguna mujer va a sufrir tus constantes ataques”.

“Ganaste. Estaré solo el resto de mi vida, no necesitas insultar a nadie más. No sé cómo alguien que en todos estos meses hizo vida de soltera, saliendo a fiestas, carretes varios, después decida buscarme”, agregó.

Jorge Valdivia cerró su mensaje, reiterando que “por favor acepta mi frase: estaré solo. Lo tuve que hacer porque ya es mucho el acoso”.