26 de Mayo de 2023

“Se acabó”: Claudia Conserva anuncia que está libre de cáncer en último capítulo de Brava

“Estoy muy contenta porque me avisaron que en la biopsia no existían rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que les dieron resultados positivos. Gané, gané”, recalcó Claudia Conserva.

