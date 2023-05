VIDEO – Recta final de Hijos del Desierto: la amenaza de Eloísa que dejó entre las cuerdas a los Sanfuentes

30 de Mayo de 2023

Eloíse llegó hasta la casa de los Sanfuentes con el único propósito de recuperar a su hija.

Durante este lunes se confirmó que Hijos del Desierto llegará a su gran final el lunes 5 de junio, fecha en que también se estrenará Generación 98, motivo por el que ya se comienza a desarrollar el desenlace de la trama.

De esta manera, la producción ambientada en el Valparaíso de los años 30 enfrenta su última semana, luego de mantenerse por más de 9 meses en pantalla, desde agosto de 2022.

Parte del desenlace inició la semana pasada, donde los televidente debieron presenciar la muerte de Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto), Eloy Zapata (Roberto Farías) y Josefina (Fernanda Finsterbusch).

Sin embargo, la situaciones de impacto siguen presentes en la recta final de Hijos del Desierto, ya que, hace unos días Eloísa (María José Weigel) descubrió que Gaspar (Jorge Arecheta) y Pedro (Gastón Salgado) son hermanos.

Pero los televidentes mantenían la duda de por qué la doctora aún no había revelado la información a los principales implicados. Esta información se conoció en el capítulo 159, cuando llegó a recuperar a su hija a la casa de los Sanfuentes, donde fue recibida por Gregorio (Francisco Melo) y Antonia (Paola Volpato).

En la oportunidad, la protagonista de Hijos del Desierto dejó una clara advertencia al matrimonio en caso de que no le entregaran a la menor. Algo que ellos jamás esperaban y que Antonia teme salga a la luz después de todos estos años.

“Vengo a recuperar a mi hija y esta vez sí que me la vas a entregar, porque si no me la entregas, le voy a contar toda la verdad a Gaspar. Le voy a decir que tú no eres su madre y que su hermano es Pedro Ramírez“, fue la frase que dijo Eloísa y que dejó de una pieza al matrimomonio.