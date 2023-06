Benjamín Vicuña: “Es primera vez en mi vida que estoy soltero”

9 de Junio de 2023

"Ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para empezar algo", indicó el actor.

Benjamín Vicuña será el nuevo invitado a De a Tú a Tú de Canal 13, donde conversará con Martín Cárcamo.

Desde su hogar en Buenos Aires, el actor reflexionará sobre su vida familiar y artística, tanto sus alegrías como penas. Además, sus hijos serán parte de la conversación junto a Martín.

Respecto a su actual situación amorosa, Vicuña impactará al animador con un dato no menor, puesto que “es primera vez en mi vida que estoy soltero. Desde que soy chico, desde los 16 años siempre pololeando. Después estuve 10 y 7 años (en relaciones más serias). Y ahora estoy concentrado en mis hijos, mi trabajo y esperando un poco sanar y estar tranquilo para poder estar bien y entero para empezar algo. En general, siempre he sido muy de novio, parejero, pololo”.

En cuanto a su soltería, el ex protagonista de la serie Huaiquimán y Tolosa sostendrá que si bien es algo nuevo, le gusta vivir esta experiencia. No obstante, sabe que su esencia es estar en pareja. Además, enfatiza en que sus hijos son su principal prioridad actualmente.

“En este momento, hoy y ahora, estoy súper cerrado a imaginar cualquier cosa. Estoy con mis hijos y mis responsabilidades, pero sí pienso que la vida me va a llevar a ese lugar que es mi esencia, que es vivir la vida de a dos. Yo soy parejero, a no ser que tuviera una fractura, una desilusión o una revelación muy grande en mi vida para tomar otro camino, pero a mí me gustan las cosas de a dos. Siempre fue así, de chico. Yo ahora lo estoy aprovechando, porque siento que es una experiencia, pero mi esencia me va a llevar a ese otro lugar”, apuntará.

Asimismo, el actor debe convivir gran parte de la semana a solas, debido a la ausencia de sus hijos cuando estos están donde sus madres. Frente a tal escenario, Benjamín declarará que “eso es penca, pero está ese momento que también es necesario. Estar en la noche y apagar el velador, y estar en ese minuto que te cuesta dormir y pasa tu vida por delante. O te drogas con fármacos para dormir o tratas de buscar la paz. Dentro de esos demonios, de tu vida, de las cosas que encuentras que están bien y mal. Pero es verdad que es un momento de intimidad que está bueno. Sentir y vivir. A veces estar solo te hace dialogar contigo mismo”.

Vicuña y la relación con su padre

En otro aspecto, Benjamín Vicuña recordará a su padre, quien falleció en septiembre del año pasado.

“A mi viejo le encantaba el bridge y las cartas (haciendo referencia a sus dos tatuajes que se hizo para recordar a su papá, un as de picas y una corona). Tengo algunas anécdotas con él. Fuimos a un casino y él no podía jugar, porque se le iba la moto. Entonces, una vez tuvo un viaje conmigo y se sentó atrás. Me iba dando instrucciones de atrás y gané mucha plata, hace como 20 años. Fue una excitación, como una película. Le dije ‘toma, vámonos a medias’, pero me dijo ‘no, todo para ti’. Como que no quería ensuciarse con esto, que para él era todo un tema, el casino y las apuestas. Fue épico, esto de estar atrás mío (se toca la espalda). A veces cierro los ojos y digo, ojalá que esté acá diciéndome ‘quédate, juega, anda por más’”, relatará.

También, el artista rememorará la última conversación que tuvo con su progenitor. “Tuve una conversación con él que grabó. Me llamó de la nada y me dijo ‘me queda poca cuerda para el trompo’. Pero él me habló en su momento que podían ser entre 3 y 5 años… y fueron 5 meses. Me empezó a hablar de la vida, y de verdad que fue maravilloso. Me dijo ‘fui un hombre muy feliz, los tuve a ustedes, conocí el amor y tuve una mujer que solo me dio agrado’. Después, cuando vino toda la agonía o la parte más difícil, yo me quedaba siempre con esa conversación. La gran lección con la que se despidió es no temiendo a la muerte. Hasta el último segundo él tuvo una entereza. Entonces, nos entregó a las personas que estábamos en su entorno más privado eso, de no tener miedo y estar tranquilo frente al misterio. Sin ser religioso”, comentará Benjamín Vicuña.