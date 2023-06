Shakira revela cómo supo de la “traición” de Gerard Piqué mientras su padre estaba en la UCI

28 de Junio de 2023

En una reciente conversación con la revista People, Shakira entregó detalles de lo ocurrido previo a confirmar el quiebre con Gerard Piqué.

Ha pasado más de un año desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron el término de su relación de más de 10 años. Aún así, seguimos conociendo detalles desconocidos de lo que ocurrió previo a esta decisión.

De manera sorpresiva, este domingo se publicó una conversación donde la cantante desclasificó un momento particular previo al quiebre, pero que fue determinante.

En ese contexto, en conversación con la revista People, reveló cómo que se enteró de la “traición” de Piqué, lo que sucedió mientras su padre se encontraba internado en la UCI tras sufrir un accidente.

Shakira contó que “(Mi papá) fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente“.

Infidelidad de Piqué a Shakira

“Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba“, aseguró, detallando que justo en ese momento, con su padre hospitalizado y su relación en crisis, “me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, relató.

“(El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, aseguró.

Recuperación de su padre y sus hijos

Shakira también aprovechó la conversación para revelar que la recuperación de su padre “ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”.

Sobre sus hijos, contó que para ella son un pilar fundamental. “Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida”, confirmó. A esto añadió que “me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”.