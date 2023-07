VIDEO – ¿Mensaje para Pampita?: el comentado discurso de Benjamín Vicuña tras ganar un Martín Fierro

10 de Julio de 2023

Benjamín Vicuña fue galardonado por su rol en la teleserie El Primero de Nosotros y emocionó a Pampita con su discurso.

Compartir

Benjamín Vicuña se coronó como uno de los grandes ganadores de los premios Martín Fierro, que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), y su discurso llamó la atención en redes sociales.

El actor chileno subió al escenario a recibir su premio como Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe).

En la instancia, aprovechó de agradecer el galardón que ganó por su trabajo en la teleserie y entregó un discurso que no pasó desapercibido.

“Bueno, muchas gracias por ese abrazo hermoso. Muchas gracias APTRA. Muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, a los que están en sus casas. Gracias al público, que son principalmente las personas con la que nosotros trabajamos”, comenzó señalando Benjamín Vicuña.

“Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante (9 de julio), que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor…”, aseveró.

Sin embargo, rápidamente el chileno, se dio cuenta de que sólo había destacado a una de sus parejas, haciendo una pausa donde soltó una sonrisa nerviosa ante las cámaras. Luego del traspié que solo duró unos segundos agregó: “Me dio tantas cosas”, dijo, tratando de arreglar sus palabras.

La reacción de Pampita

Luego de las palabras de Benjamín Vicuña, las redes comenzaron a viralizar la reacción de Pampita tras el discurso de su ex pareja.

En las imágenes, a la animadora se le vio muy feliz y emocionada por las palabras del padre de sus hijos. En tanto, a su lado, su esposo Roberto García Moritán, no se le vio muy contento, generando varios comentarios en redes sociales.

Vicuña : argentina solo me dio UN amor

Pampita: más tierno 😍

El marido de pampita: pic.twitter.com/iSGdrc9ttG — ElBuni (@therealbuni) July 10, 2023

La cara del marido de Pampita es un poema, ese día algo cambio dentro de Lotso.#MartinFierro pic.twitter.com/MgLRiLbj1C — R 🦕🩷 (@femibranca) July 10, 2023

Benjamín Vicuña también participó de la gala de los premios Martín Fierro 2023 acompañado de su hijo Bautista, a quien Pampita corrió a saludar previo a que comenzara la ceremnia..

“Uy, ahí viene la madre”, dijo el ganador de la categoría a Mejor Actor de Ficción cuando se acercó a saludar su ex pareja que estaba nominada como Mejor Conductora Femenina.