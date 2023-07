Benja Lagos deja las redes sociales tras paso por Gran Hermano: “He pensado que soy lo más nefasto”

26 de Julio de 2023

Lagos, quien compartía contenido de autoayuda por Tik Tok, dejó en claro que ninguno de los eliminados de Gran Hermano se ha salvado del bullying en las redes.

Compartir

Benjamín Lagos fue el primer eliminado de Gran Hermano y a pesar de su efímero paso por el reality, ha sido víctima de una serie de comentarios negativos en redes sociales.

Ante esto, el tiktoker de 21 años tomó una drástica decisión, el cierre de sus redes, postura que anunció entre lágrimas, reconociendo que está enfrentando una depresión.

“Se me fue la esperanza en mí de tanto que me repitieron que soy un chanta cu…, me lo terminé por empezar a creer y estoy con el Síndrome del Impostor (…) Estos últimos días he pensado, en verdad, que soy lo más nefasto de la sociedad por tratar de ayudar“, aseguró el joven.

Lagos, quien compartía contenido de autoayuda por Tik Tok, dejó en claro que ninguno de los eliminados de Gran Hermano se ha salvado del bullying en las redes.

“Voy a frenar un poco en redes, no sé cuánto tiempo, no lo tengo definido”, apuntó Benjamín Lagos.

El corto paso de Lagos por Gran Hermano estuvo marcado por el conflicto que lo enfrentó a su salida con Fran García-Huidobro, quien lo trató de “chanta”.

“En las redes sociales, porque él y Lucas Crespo es a los únicos que había visto en Tik Tok y la mayoría de la gente lo encuentra un chanta. Como dijo Larry Moe, un Paulo Coelho en el cuerpo de un niño”, afirmó la panelista.