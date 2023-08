Así reaccionará Gonzalo a la honesta confesión de Martita en Generación 98

22 de Agosto de 2023

El ingeniero quería saber los motivos que tuvo su ex compañera para mentir sobre su relación con Robin.

Compartir

El capítulo de este martes de Generación 98 estará marcado por la confesión de Martita (Daniela Ramírez) a Gonzalo (Nicolás Oyarzún), por su falsa relación con Robin (Gabriel Urzúa).

El pasado jueves, tras idear un plan, logró conseguir la confesión del enfermero, quien le reveló que su mejor amiga ideó este pololeo para ocular lo que sentía por su ex compañero del colegio.

Tras esto, según veremos este martes en Generación 98, Gonzalo llegó hasta el lugar de trabajo de Martita para conocer su versión de lo ocurrido.

Si no quieres saber qué ocurrirá esta noche en la teleserie nocturna de Mega, te recomendamos no seguir leyendo esta nota que contiene SPOILERS.

“Entonces tú y el Robin no…”, decía, cuando fue interrumpido por la mujer. “Perdóname, yo ya sé que sabes todo y te juro que me habría encantado decirte yo, pero el Robin se me adelantó“, dijo, apenada.

“Te mentí, no tengo excusa. Te mentí… A ver, el Samuel sí existe, es mi gato y el Robin es gay, mi mejor amigo, y me ha ayudado en todo esto“, precisó. “¡Qué vergüenza más grande!”, se lamentó.

Gonzalo escuchaba atentamente el relato, pero añadió que Robin “también me dijo por qué lo habías hecho”, a lo que Martita reconoció que “lo hice para esconder lo que sentía por ti Gonzalo“.

“Cuando te volví a ver después de la reunión de curso, me di cuenta de que no te podía decir la verdad. Que soy sola, que no tengo pareja, que trabajo siete días a la semana“, continuó.

“Me quedé sola”

Martita argumentó que “te dije que tenía una pareja, un príncipe azul, pero no, no existe y eso lo inventé para defenderme porque no quería que me molestaran, no quería que nadie más se riera a mis espaldas como lo hicieron en el Saint William, ¿me entiendes?”.

“Te mentí a ti, le mentí a todo el mundo, pero al final no sirvió de nada porque da lo mismo que estemos juntos o separados, que tenga 17 o 40 años, yo siempre te voy a querer con todo mi corazón“, cerró.

Tras escuchar todo esto, Gonzalo le dijo que necesitaba saber la verdad y que fuera ella la que lo hiciera. “No tienes que pedirme disculpas tampoco. Lo que no entiendo es por qué no me lo dijiste antes todo esto que te pasa“, consultó, a lo que ella le respondió que buscaba protegerse, tal y como lo hizo en el colegio.

“Lo peligroso es que al final uno se vuelve inmune a las burlas, a las risas a tus espaldas, al rechazo, como si eso no doliera. Es mentira porque hay muchos de esos dolores que siguen doliendo para siempre”, le explicó Martita a Gonzalo.

Como remate, la mujer aseguró que “yo sigo siendo poca cosa para todos ustedes“. En ese momento, el ingeniero se acercó a ella. Pero ella continuó: “No sé cómo se me pasó el tiempo y me quede sola”.

Finalmente, Gonzalo abrazó fuertemente a Martita y aceptó sus disculpas, finalizando así el capítulo de este martes de Generación 98.