Caso Relojes: Fiscalía ofrece acuerdo a Parived para enfrentar un juicio abreviado y no ir a la cárcel

Actualizado el 5 de Febrero de 2025

Según el escrito presentado por el persecutor al Primer Juzgado de Garantía de Santiago para fijar audiencia, donde Parived reconocerá la compra de especies de forma irregular y el no pago de impuestos.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó en febrero de 2023 a Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, por los delitos de asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios, en el marco del llamado Caso Relojes.

Sin embargo, el fiscal Eduardo Baeza alcanzó un acuerdo con los defensores de Parived, Eduardo Lagos y Mario Vargas, para concretar un procedimiento abreviado por receptación y delito tributario, consignó La Tercera.

Según el escrito presentado por el persecutor al Primer Juzgado de Garantía de Santiago para fijar audiencia para este juicio, donde Parived reconocerá la compra de especies de forma irregular y el no pago de impuestos, por lo que recibiría una pena que no superaría los 365 días, además de evitar la cárcel, ya que ya no sería acusado por asociación ilícita.

“De común acuerdo con el abogado defensor sr. Mario Vargas, solicito a US. se cite a los intervinientes a una audiencia de procedimiento abreviado conforme a lo dispuesto en el artículo 407 del Código Procesal Penal, respecto del imputado Marco Antonio López Spagui”, precisó el fiscal Baeza en su presentación.

De esta manera, la audiencia de juicio abreviado para Parived se llevará a cabo el 12 de marzo a las 12:00 horas, lo que podría significar su salida judicial del Caso Relojes, el que salió a la luz en 2017, cuando la Fiscalía Occidente desarticuló una organización criminal que robaba joyas en el extranjero, para posteriormente comercializarlos en nuestro país.

Según el Ministerio Público, la pareja de Tonka Tomicic adquirió relojes con cheques de la animadora de TV, quien tuvo que declarar en la investigación, tras conocer que estos documentos fueron emitidos entre 2017 y 2020, los que fueron cobrados por $55 millones.