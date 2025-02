Naya Fácil tomó radical decisión tras confirmar que la Gala del Pueblo no irá por TV

7 de Febrero de 2025

En cuanto a la Gala del Pueblo, Naya Fácil apuntó que “tranquilidad ante todo, pero la transmisión va. Voy a buscar la plataforma donde transmitir la gala, con un buen equipo de cámaras”.

Compartir

Naya Fácil expresó su molestia por la decisión de los canales de TV abierta de no querer transmitir su Gala del Pueblo, la cual se llevará a cabo el próximo 21 de febrero en Viña del Mar, el mismo día que la Gala del Festival.

A través de sus redes sociales, la influencer detalló que “apenas anuncié el tema de la Gala del Pueblo, me llamaron dos canales grandes de televisión abierta. Fui a la oficina de los dos canales. En uno fueron bien sinceros y me dijeron que me iban a apoyar como dentro de sus programas que ellos tienen en la tarde y en la mañana, y que iban a evaluar si es que lo podrían transmitir, pero que sí o sí me iban a apoyar en los programas que tenían”.

“En el otro canal me dijeron, mira, nosotros estamos interesados en transmitir la gala, ¿puedes venir al canal?. Y fui al canal. Llego allá, la reunión súper bien, les gustó la idea, ellos me propusieron ideas”, apuntando que le pidieron tener todos los permisos necesarios para poder concretar el evento, el que se realizará en el Estadio Español de Recreo.

Sin embargo, Naya Fácil acusó que “tengo todo en regla todo autorizado. Llego ahora con todo listo… y me dicen que no lo van a transmitir. O sea, me hicieron perder todo el tiempo. Me da mucha lata que me hagan ilusionar de esa manera, ¿Para qué me hacen ir al canal?, ¿para qué me hacen estar en reuniones, si finalmente no lo van a transmitir, siendo que tengo todo lo que ellos me pidieron en regla?”.

Según la explicación de la estación de TV abierta, no tendría los recursos para poder desplegarse hasta la Ciudad Jardín y poder realizar una transmisión en vivo desde Recreo.

“Supuestamente el canal no tiene esa plata, que no lo creo así, los canales tienen muchas lucas. O sea, ¿ustedes saben cuántos millones les pagan por un comercial que aparece en la tele? Bastante, estamos hablando de millones altos”, explicó.

Ante esto, Naya Fácil tomó una radical decisión con los medios de comunicación y sus entrevistas, indicando que “¿ustedes creen que me han pagado un peso? Nada. Si yo estoy cooperando con la prensa y todo, es de pura buena onda”, sosteniendo, sin ninguna prueba, que ella sube el rating cuando aparece en pantalla.

“Acá los únicos que están ganando son ellos. Así que de hoy en adelante, como no me están apoyando, en este proyecto, donde lo único que pido es la transmisión, entonces yo no voy a dar más notas por zoom ni nada por el estilo, a menos que se me pague. Aquí hay que hacer las cosas justas. Si me dicen, no tenemos plata transmitir, lástima que yo tampoco tengo tiempo para estar dando entrevistas gratuitamente, mi tiempo es súper valioso estos días”, disparó.

En cuanto a la Gala del Pueblo, Fácil apuntó que “tranquilidad ante todo, pero la transmisión va. Voy a buscar la plataforma donde transmitir la gala, con un buen equipo de cámaras”.