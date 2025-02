“Si se muere mañana, no estoy ni ahí”: la dura arremetida de Denisse Campos contra su hermana Daniella

17 de Febrero de 2025

"Siempre habla de mí, desde chica, siempre me ha tenido envidia", aseguró Denisse Campos al referirse a los dichos de su hermana Daniella.

Denisse Campos aseguró que ella fue la agredida durante el altercado ocurrido la semana pasada en un local de Viña del Mar, y no dudó en lanzarse en contra de su hermana Daniella al aseverar que “no es ninguna novedad que ella trata de colgarse y siempre dando lástima”.

Denisse abordó lo ocurrido la semana anterior al acudir al programa Primer Plano, ocasión en la que respondió a las críticas que recibió de parte de su hermana gemela luego del episodio sucedido en la ciudad jardín.

Consultada por ese hecho, Daniella Campos manifestó que “quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones… no reconozco ni siquiera su voz“.

“No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte“, complementó en la ocasión, cuando aseveró que Denisse “está enferma“.

Qué dijo Denisse Campos sobre su hermana Daniella

Al referirse a las palabras de su hermana, Denisse Campos le dijo a Julio César Rodríguez que “a ella no le creo nada, es demasiado pérfida“.

Al ahondar en el tema, manifestó que “no quiero decir un epíteto. Ella me hizo algo muy malo, -un delito-, puede ser… no se puede contar en televisión“.

“No tiene otro tema, siempre habla de mí, desde chica, siempre me ha tenido envidia“, le aseguró al conductor del programa de farándula de Chilevisión.

En la ocasión, planteó que el quiebre entra ambas es total y en esa línea aseguró que “no me interesa tener relación con ella“.

“Si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni si quiera voy a ir“, aseveró a continuación, evidenciando que no parece haber posibilidades de reconciliación entre ambas.

Finalmente, Denisse Campos dijo que pronto se conocerán novedades sobre lo que ocurrió realmente en el local de Viña del Mar.

“Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones… Espero que entiendan que la única lesionada soy yo“, concluyó.