PC desoye a Jara: diputado Barrera plantea que bancada comunista rechazaría idea de legislar Ley de Reconstrucción

La oposición aún no define, en bloque, si está por rechazar o apoyar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción que el Gobierno pretende ingresar esta semana. El lunes la excandidata presidencial del sector, Jeannette Jara (PC), si bien criticó la ley miscelánea, dijo que está por aprobar su discusión. Sin embargo, su partido, hasta ahora, va en la dirección contraria.

“Yo votaría a favor de la idea de legislar, porque creo que los debates no se pueden negar en Chile, al contrario de algunas personas, por más que discrepe de fondo creo que uno no puede negarse a debatir. Pero sí me parece que hay que negarse de fondo a temas como rebajarle los impuestos a los más ricos del país”, dijo en conversación con T13 radio.

En ese momento, voces del PC como la diputada Irací Hassler, ya habían transparentado que votarían en contra de esta idea. La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, sostuvo que aún no hay una definición tomada.

“Es una opinión que no ha sido debatida”

El diputado Boris Barrera (PC) se sumó a las voces que están por no legislar en una entrevista concedida a radio 13C. “De acuerdo a lo que manejamos del proyecto, porque como todos deben saber, nadie conoce todavía el detalle, sino que solamente los anuncios que se han dado por la prensa, lo que dijo el otro día el Presidente en la cadena y hasta el momento, nosotros estamos por rechazar la idea de legislar”, reveló.

“Es su opinión, y es una opinión que no ha sido debatida ni colectivizada dentro de la militancia. La posición mía es algo que ya hemos discutido en la bancada, no solo con los diputados sino que también con los senadores. En el Congreso, la dinámica es completamente distinta”, dijo sobre Jara.

“La misma idea del diálogo a la que ella se refería, por ejemplo, nosotros conversamos con el ministro de Segpres, le pedimos conversar y socializar el proyecto, pero ellos se cerraron. Voluntad de diálogo por parte del Gobierno, no hemos visto nada. Hemos visto soberbia y autoritarismo”, añadió.