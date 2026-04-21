Polémica por Excel con filtros políticos: MOP se desmarca y adelanta sumario por archivo que califica como “zurdos” a funcionarios

La cartera negó la autoría y apuntó que el documento “habría sido enviado desde el SERVIU de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP”.

Una gran polémica ha causado en la Región de Coquimbo la viralización de una planilla en Excel, en la cual se evaluaba a funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) según su ideología política.

El documento incluía comentarios como “ni fu ni fa”, “zurdo”, “buena, pero zurda”, “malo para la pega, desordenado, zurdo” y “el más zurdo de todos, nefasto. Sí o sí fuera”.

Dicha planilla se habría enviado por error en un correo masivo a trabajadores de la cartera, lo cual desató cuestionamientos por calificar a las personas por su orientación política por sobre su desempeño laboral.

Bajo este contexto, la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo se desmarcó del archivo y emitió una declaración aseverando que “la planilla difundida en medios y redes sociales no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios“.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, el documento “habría sido enviado desde el SERVIU de la Región de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP“.

MOP adelantó sumario por polémico Excel que calificaba a funcionarios como “zurdos”

En este sentido, mencionaron que el SERVIU “ya ha instruido un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.

“Hemos solicitado todos los antecedentes del caso y colaboraremos con las instancias correspondientes para que se esclarezca completamente lo ocurrido. La confianza en las instituciones se construye con seriedad, transparencia y reglas claras”, añadieron.

Esta controversia no tardó en escalar al plano político, ya que la diputada Carolina Tello (FA) ofició a la Contraloría y pidió que se investigue si hubo criterios ideológicos en la evaluación o gestión de trabajadores públicos.