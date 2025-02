A los 70 años murió Miguel Negro Piñera

Actualizado el 28 de Febrero de 2025

El músico se encontraba internado en la Clínica Alemana de Temuco tras sufrir una trombosis y dos paros cardiorrespiratorios este lunes.

Compartir

A sus 70 años, el reconocido rostro del espectáculo nacional, Miguel Negro Piñera murió este viernes 28 de febrero, luego de permanecer hospitalizado poco menos de una semana, tras sufrir complicaciones de salud en el marco de la leucemia aguda que se le diagnosticó hace unos meses.

Tras una compleja lucha contra el cáncer, esta jornada se confirmó la muerte del músico, quien en lños últimos días vivió una descompensación en su estado de salud. Recientemente se había presentado en Lican Ray, pero tuvo que ser internado en la UCI del Hospital de Villarrica.

A raíz de su compleja situación, durante la tarde de este lunes 24 de febrero lo trasladaron en ambulancia hasta la Clínica Alemana de Temuco. Durante la tarde llegaron a dicho recinto de salud su hermana Magdalena Piñera y Cecilia Morel.

Según se informó, habría sufrido dos paros cardiorrespiratorios por lo que se le realizaron maniobras de reanimación hasta lograr estabilizarlo.

La compleja enfermedad que afectó a Miguel Negro Piñera

A fines de 2024, Negro Piñera dio a conocer que padecía un cáncer de sangre. Lo anterior, luego de que fuera internado de urgencia el 19 de diciembre de dicho año.

Tras aquella recaída, el hermano del ex presidente Sebastián Piñera detalló cómo fue el momento en que recibió el crudo diagnóstico: “Me hicieron un examen a la médula y la doctora al ratito me dijo: Negro, esto es leucemia aguda, te doy unos seis meses, con tratamiento puede ser un año“, dijo en conversación con Mucho Gusto.

Sobre su enfermedad, Miguel sostuvo que “algo influyó la muerte de mi hermano, porque me dolió mucho y fue muy duro. Me fue afectando (…) Mi hermanito me va a cuidar allá arriba, voy a llevar la guitarra, vamos a hacer una fiesta arriba o abajo, puede ser en el infierno también”.

A pesar de esta situación, el musico no bajó los brazos y se mostró bastante optimista con respecto a su estado de salud, asegurando que “soy guerrero y luchador y voy a ganar esta pelea contra este cáncer maldito con la ayuda de todos ustedes”.

En este contexto, en los últimos meses se mostró bastante activo en sus redes sociales, donde solía agradecer el apoyo y la preocupación de sus seguidores producto de la leucemia aguda que lo afectaba.

Además, durante este año el Negro Piñera realizó una gira por el país, presentando lo mejor del repertorio de sus más de 50 años de carrera musical en distintos casinos.

“Ahora tengo seis meses más para despedirme de mis amigos, de mi Chile lindo y querido. Voy a seguir cantando, estoy con el ánimo arriba, así que arriba los corazones, no tengan pena”, manifestó antes de iniciar su recorrido en diferentes escenarios del país.