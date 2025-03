VIDEOS – Con un homenaje a Los Ángeles y una ovacionada Cynthia Erivo: así fue la obertura de los Oscar 2025

Actualizado el 2 de Marzo de 2025

Las actrices se ganaron todos los aplausos en el inicio de la ceremonia.

Cynthia Erivo y Ariana Grande fueron las encargadas de protagonizar la obertura de la ceremonia de los Premios Oscar 2025, con un medley de El Mago de Oz y Wicked.

Mientras la cantante estuvo a cargo de Somewhere Over The Rainbow, la actriz hizo lo propio con el tema Home. Posteriormente, ambas se unieron para el icónico y clásico Defying Gravity.

En esta última interpretación donde la intérprete que da vida a Elphaba en la versión cinematográfica de la obra de Broadway, lució una vez más su calidad vocal con el clásico cierre de la canción.

Esto le valía a Erivo una ovación de pie de todos los que en ese momento estaban presentes en el Dolby Theater. Junto a Grande, ambas cerraron la obertura de los Oscar 2025 con una reverencia.

El homenaje a Los Ángeles en los Oscar 2025

Previo al aplaudido espectáculo que dieron Ariana Grande y Cynthia Erivo, la obertura de los Premios Oscar 2025 comenzaron con un video homenaje a la ciudad de Los Ángeles, luego de los incendios forestales que la afectaron hace unas semanas, dejando miles de damnificados.

Con una mezcla de escenas de distintas películas con locación la ciudad de las estrellas y varias frases que han dejado varios clásicos, terminaron con un “Yo Amo L.A.”.