Así fueron los últimos minutos con vida de Tommy Rey

27 de Marzo de 2025

El artista había tenido un día normal junto a su familia y se encontraba en Viña del Mar.

Compartir

Tras la confirmación de la muerte de cantante Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey, su viuda, Gloria Sáez, recordó cómo fueron los últimos minutos de vida del artista nacional previo a sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El cantante había tenido un día normal junto a su familia en la ciudad de Viña del Mar, pero de un momento a otro comenzó a sufrir problemas para respirar.

“Salimos a caminar, pero llegamos a cierta parte y no pudo seguir caminando”, comentó la esposa en medio del velorio del cantante.

“‘Me siento raro, me siento mal,’ me dijo él. Y cuando llegamos a la reja del condominio, se agarró de la reja y me dijo ‘no puedo, no puedo’ y se cayó“, lamentó la viuda.

En tanto, Tommy Zúñiga, hijo del artista, también recordó cómo fueron los últimos momentos que vivió junto a su padre.

“Estuvo con nosotros en sus últimos momentos. Fue como un día normal, como cualquier otro: almorzamos con él y, cuando salió a caminar, de un momento a otro, empezó a tener problemas para respirar”, dijo.

“Yo le sostuve su manito, y eso es lo que, por lo menos como familia, nos deja tranquilos: que estuvimos con él hasta su último momento. Eso, por lo menos, me deja un poco tranquilo a mí y me da un poco de paz”, concluyó el hijo de Tommy Rey.

Es importante mencionar que el velatorio de Tommy Rey se lleva a cabo desde las 08:00 horas de este jueves en el Teatro Caupolicán.