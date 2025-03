Masiva despedida a Tommy Rey: las coordenadas de sus funerales

27 de Marzo de 2025

Los funerales del recordado cantante de cumbia se llevarán a cabo este viernes en Santiago.

Compartir

Este jueves se llevó a cabo la multitudinaria despedida al recordado Tommy Rey, quien fue velado en el Teatro Caupolicán, tras fallecer de un paro cardiorrespiratorio a los 80 años este miércoles.

El cuerpo del reconocido cantante de cumbias llegó al recinto a las 08:00 horas de este jueves, donde permaneció hasta las 21:00 horas, para posteriormente ser trasladado hasta la sede de la SCD Chile, en el auditorio Valentín Trujillo, ubicado en Barnarda Morin 440, en la comuna de Providencia.

Por su parte, su viuda Gloria Sáez relató sus últimos momentos: “Salimos a caminar, pero llegamos a cierta parte y no pudo seguir caminando. Me siento raro, me siento mal, me dijo él. Y cuando llegamos a la reja del condominio, se agarró de la reja y me dijo no puedo, no puedo y se cayó”.

En tanto, su hijo Tommy Zúñiga detalló que “estuvo con nosotros en sus últimos momentos, fue como un día normal, como cualquier otro, almorzamos con él y cuando salió a caminar, de un momento a otro empezó a tener problemas para respirar”.

Coordenadas del funeral de Tommy Rey

Este viernes en tanto, los restos de Tommy Rey serán llevados a las 09:00 horas a la Catedral de Santiago, previo paso por la Pérgola de las Flores.

A las 11:00 horas se realizará una misa por el artista y luego será sepultado en el Cementerio Manantial de la comuna de Maipú.