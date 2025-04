VIDEO – Perdió todos sus ahorros: Coronel Valverde sufrió millonario robo

Actualizado el 1 de Abril de 2025

El comediante se mostró afectado por el millonario robo sufrido en las últimas horas.

Compartir

Marcelo Coronel Valverde esta viviendo complejos momentos, ya que fue víctima de un millonario robo que lo dejó con serios problemas económicos.

El comediante precisó que en un primer momento le robaron el teléfono celular, para luego relatar que también perdió su billetera.

En sus redes sociales, Coronel Valverde relató que “no me van a creer, pero ayer me robaron el celular y hoy día se me perdió la billetera. Si saben algo de mi billetera, avíseme, por favor, están mis documentos, no hay plata, nada de eso”.

Con el correr de las horas, el compañero de Luis Slimming en El Sentido del Humor dejó ver que la situación era más dramática, ya que “si no bastaba con el robo del celular y la pérdida de documentos, además, hoy me enteré de que nos robaron plata, como $10 millones”.

Coronel Valverde detalle que era dinero “que tenía en la empresa, plata que tenía guardada para juntar, para pagar el pie de nuestra casita, así que eso, estamos haciendo trámites para recuperar el dinero”.