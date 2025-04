FOTO – Conoce a los primeros actores confirmados para la serie de Harry Potter

La tercera semana de abril comenzó con una buena noticia para los fanáticos de Harry Potter y que esperan con ansias su serie de televisión.

La plataforma de HBO, MAX, confirmó a los primeros nombres que serán parte de la adaptación de los libros de J.K. Rowling a la pantalla chica. Pero ojo, aún hay que esperar para saber quiénes serán los encargados de interpretar a Harry, Hermione y Ron, el trío protagonista.

En esta oportunidad se anunció que los actores que se suman a la serie de Harry Potter son: John Lithgow (Conclave, Raising Cain) como Albus Dumbledore; Janet McTeer (Me Before You) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (I May Destroy You, Black Mirror) como Severus Snape, Nick Frost (Snow White & the Huntsman) como Rubeus Hagrid, Luke Thallon (The Favourite) como Quirinus Quirrell, y Paul Whitehouse (The Death of Stalin) como Argus Filch.

Francesca Gardiner y Mark Mylod, productores de la ficción, declararon que “es un privilegio contar con talentos tan extraordinarios, y estamos ansiosos por ver cómo les dan vida a estos personajes tan queridos”.

Este proyecto se distanciará de la saga de películas, puesto que contará con siete temporadas, las cuales serán una fiel adaptación de los libros.