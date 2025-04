FOTO – “Horrible, repugnante”: la indignación de Pedro Pascal con la autora de Harry Potter

Pedro Pascal no pudo ocultar su indignación con la autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, quien recientemente celebró el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido que afecta directamente a las mujeres transgénero.

Hace solo un par de semanas, el máximo tribunal británico definió, en un fallo unánime, que “los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y a su sexo biológico“.

A raíz de la noticia es que la escritora publicó en sus redes sociales una imagen celebrando con un trago en su mano. “Me encanta cuando un plan sale bien“, escribió la británica en la publicación.

La publicación fue abordada por el influencer y activista Tariq Raouf, quien llamó a sus seguidores a boicotear cualquier cosa que tenga que ver con la historia del niño mago que creó Rowling. “Es hora de decirles a estas empresas que la transfobia hace perder dinero“, dijo.

El video en el se refirió al tema sobre la autora de Harry Potter fue comentado por Pedro Pascal, quien consignó: “Horrible, repugnante, mier… Atroz comportamiento de perdedora (Awful disgusting SHIT is exactly right. Heinous LOSER behavior)“, escribió el chileno.

El chileno, a raíz del fallo de la Corte Suprema, salió en defensa de las personas trans en el más reciente estreno de la película Thunderbolts. En dicho evento, se lució utilizando una polera con la frase “Protege a las muñecas (Protect the dolls)“, evidenciando su apoyo a dicha comunidad.