“Estoy increíblemente orgullosa”: Lux Pascal destaca a su hermano Pedro por arremeter contra JK Rowling

“Muestra toda su humanidad y no oculta quién es”, dijo Lux Pascal sobre su hermano Pedro.

Lux Pascal alabó la actitud de Pedro contra JK Rowling

“Perdedora atroz“. Así definió Pedro Pascal a JK Rowling, la escritora de la saga de Harry Potter, luego de que elogiara la sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido para definir legalmente a una mujer por su sexo biológico, actitud que su hermana y actriz Lux celebró. La intérprete de 32 años se declaró como mujer transgénero en 2021, algo que Pedro ha apoyado abiertamente.

“Estoy increíblemente orgullosa“, dijo Lux en conversación con The Hollywood Reporter en la alfombra roja de los Premios Platinos de Madrid. “Pero la cuestión es que siempre he sabido que es una superestrella. Es curioso, porque la gente me pregunta: ¿Es tan bueno como creemos? Y yo digo: ¡Sí!“.

“Lo que lo hace tan fabuloso es que (Pedro) muestra toda su humanidad y no oculta quién es. Y creo que eso es refrescante, porque normalmente nos movemos por el mundo ocultando quiénes somos”, agregó sobre sus alabanzas hacia su hermano.

“Esa es la principal lección que he aprendido de él: no hay razón para que oculte quién soy, ¿verdad? Y creo que la gente lo está viendo”, indicó.

Alejada del foco de la polémica entre Pedro Pascal y JK Rowling, Lux explicó que ahora busca centrarse en su carrera como actriz. “Tal vez no sea una buena idea, pero me estoy concentrando en mi trabajo“, aclaró.

“Estoy haciendo cosas, y quiero mantener mi enfoque en eso, y espero que la tormenta cese. Pero estoy agradecida, y soy extremadamente privilegiada, y creo que seguir por ese camino ayudará a otras personas a pensar con más tranquilidad”, cerró la menor de cuatro hermanos.