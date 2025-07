Cardenal Chomali: el otro actor en la disputa entre mamá de Jorge Matute y hermanos Larraín

La disputa entre María Teresa Johns, madre de Jorge Matute, y los hermanos Larraín por la serie que prepara Fabula para Netflix, basada en la desaparición y muerte de su hijo, sumó un nuevo episodio, luego que el arzobispo Fernando Chomali fuera involucrado por una de las partes.

Esto, ya que el cardenal intercedió en un encuentro entre María Teresa y Juan de Dios Larraín, uno de los dueños de Fabula, donde la mujer relató que “yo le dije que por qué no había esperado que yo me muriera para hacer una serie, y me dijo que yo era una cobarde“.

“En realidad fue muy fuerte lo que me dijo, encuentro que es una falta de respeto“, complementó la mujer.

Larraín negó la acusación de la madre de Jorge Matute

Sin embargo, Juan de Dios Larraín desestimó las acusaciones de la madre de Jorge Matute, sacando al ruedo al ahora arzobispo de Santiago, al detallar que “el cardenal Fernando Chomali estuvo y puede dar testimonio de lo ocurrido. Jamás le falté el respeto. Por el contrario, le expresé mi reconocimiento por ser una mujer de gran valentía“.

El productor expresó “nuestra serie está inspirada en la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns, un caso emblemático que ha conmovido a Chile y que aún espera justicia. La historia aborda cómo la inoperancia institucional hiere tanto a las familias como a la confianza en la justicia. La historia de los Matute simboliza a tantas otras familias que han sufrido lo mismo“.

En vista de estas declaraciones, faltaba conocer la versión de Fernando Chomali, quien también dio a conocer una declaración pública, indicando que, por solicitud de Juan de Dios Larraín, facilitó un encuentro con la familia Matute y aseveró que “en atención a la confianza depositada por ambas partes en la Iglesia, mantendré la confidencialidad de lo conversado en dicha instancia“.

“Frente al complejo escenario actual, marcado por el desacuerdo entre la familia y la productora, y si alguna persona siente que se han vulnerado sus derechos, invito respetuosamente a recurrir a los tribunales de justicia, conforme al Estado de derecho que rige en nuestro país. Esa es la vía más transparente y civilizada para resolver las controversias”, planteó a continuación.

Chomali aseveró también que “como la gran mayoría de los chilenos, Juan de Dios Larraín y su equipo reconocen la enorme valentía de María Teresa Johns y su incansable lucha por conocer la verdad sobre la muerte de su hijo, Coke. Su entereza frente al dolor ha sido un ejemplo de amor materno, coraje y dignidad que ha conmovido profundamente a nuestro país y ha mantenido viva la esperanza de justicia”.