La Resurrección de Cristo de Mel Gibson se dividirá en dos: las fechas de estreno en los cines

La Pasión de Cristo, la producción dirigida por Mel Gibson que generó controversia y marcó a la industria cinematográfica internacional hace dos décadas, prepara su regreso a la pantalla grande con una secuela que finalmente será dividida en dos entregas. Las fechas, ya definidas, irán en relación con días claves para el mundo cristiano.

La nueva entrega de la saga llevará por título La Resurrección de Cristo y nuevamente contará con la dirección de Gibson, quien retomará el liderazgo creativo del proyecto. Quien también volverá a integrarse a la secuela como protagonista es Jim Caviezel, quien supo ponerse bajo la piel de Jesús en la cinta original. La decisión confirma la intención de dar una continuidad al universo narrativo.

Sobre la trama, La Resurrección de Cristo narrará los eventos que corresponden a los tres días posteriores a la crucifixión, abordando de esa manera el descenso de Jesús al inframundo y las implicaciones espirituales del periodo descrito y abordado en la doctrina cristiana. Será una combinación de los relatos recogidos en la Biblia junto a la interpretación de elementos teológicos.

Con el estilo visual y narrativo de Gibson a la cabeza, la secuela profundizará en temáticas como el sufrimiento, la redención y el triunfo sobre la muerte.

¿Cuándo se estrena La Resurrección de Cristo?

Ambas películas se estrenarán con pocas semanas de diferencia, durante el 2027. La Resurrección de Cristo: Primera Parte se estrenará el Viernes Santo, 26 de marzo, mientras que la Segunda Parte lo hará 40 días después, el Día de la Ascensión, el 6 de mayo, según Variety.

Gibson ha descrito esta nueva aventura cinematográfica como un “viaje de ácido” y que “nunca había leído nada parecido” a los guiones que le presentaron para la cinta.

Quien también es actor regresó a los estudios cinematográficos por primera vez en ocho años con Flight Risk en enero de este año, luego de que su carrera se haya visto truncada por una serie de controversias fuera de pantalla. Como director tuvo otros reconocidos trabajos como Hacksaw Ridge, Corazón Valiente y Apocalypto.