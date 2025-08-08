El duro revés judicial de Paulina de Allende-Salazar: Mega revirtió millonaria indemnización por despido y esto deberá pagar ahora

En primera instancia, se determinó que Mega debía pagar la suma de $260 millones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rebajó este monto.

La periodista Paulina de Allende-Salazar sufrió un duro revés judicial en el marco de su demanda contra a Mega por su bullado despido.

En primera instancia, el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló en favor de la periodista, y en este marco, ordenó al canal de televisión a pagar la suma de $260 millones por concepto de indemnización, además de pedir disculpas públicas.

Sin embargo, la señal televisiva presentó un recurso de nulidad, revirtiendo la resolución. De esta manera, se invalidó dicha sentencia y la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rebajar el monto a pagar, por lo que finalmente Mega deberá transferirle un total de $78 millones a Paulina de Allende.

Dicha cifra se desglosa de esta forma: 3,2 millones por indemnización sustitutiva, $6,4 millones por años de servicio, $5,1 millones por recargo legal y $63,7 millones como indemnización adicional.

Cómo y por qué Mega despidió a Paulina de Allende-Salazar

En abril de 2023, el carabinero Daniel Palma Yáñez fue asesinado tras recibir dos disparos en la cabeza durante el control policial.

En medio de ello y durante un punto de prensa llamó “paco” a dicho carabinero mientras estaba despachando en vivo: “La misma comisaría a la cual habría pertenecido el paco, perdón el Carabinero, estaría trabajando en el procedimiento”, dijo.

A pesar de que pidió disculpar y corrigió rápidamente, no le perdonaron este error. De hecho, el ex general de Carabineros, Álex Chaván, se negó a realizar la conferencia si estaba presente Paulina de Allende, ya que según sus palabras “fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, no vamos a dar ninguna declaración“.

Posteriormente, Mega tomó la decisión de desvincular a la periodista.