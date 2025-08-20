De los errores se aprende: el nuevo podcast de Kaminski en medio de su complejo presente

Kaminski explicó que el podcast De los errores se aprende es “para quienes han tocado fondo, pero se atrevieron a mirar hacia adelante”.

El animador Francisco Kaminski reapareció este miércoles en las redes sociales con el anuncio de un podcast, un nuevo proyecto que lanza en medio de un complejo momento tras revelarse sus vínculos con José Reyes Ossa, más conocido como el Rey de Meiggs, quien fue asesinado por un trío de sicarios.

Tras recibir amenazas por su relación con el empresario, terminar su relación con Camila Andrade y de ser despedido de la radio Corazón, el comunicador explicó esta jornada que “a veces la vida te pide silencio. Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca“.

“Gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro! De todos los que no abandonan. Gracias“, escribió a continuación en su Instagram.

De qué trata el nuevo podcast de Francisco Kaminski

De esta forma, Francisco Kaminski dio a conocer el estreno de De los errores se aprende, un nuevo podcast en el que distintos invitados compartirán sus experiencias más difíciles y las formas en las que lograron superarlas.

“Todos hemos caído, todos hemos cometidos errores. A veces, sentimos que no hay salida, pero cada error guarda una lección, cada tropiezo es un maestro disfrazado y cada caída es la oportunidad de levantarse más fuerte“, manifestó en un video que compartió en la red social.

Según Francisco Kaminski, el podcast De los errores se aprende es “para quienes han tocado fondo, pero se atrevieron a mirar hacia adelante”, prometiendo entregar “historias reales, aprendizajes profundos y caminos de superación”, dice en el video, que concluye con que: “al final el error no te define, el error te transforma“.

Además, aseguró que inicia esta nueva etapa de manera “humilde, porque conozco el precio de perderlo todo y volver a empezar de cero“.

El animador lanzó su nuevo proyecto un día después que se supiera que la Contraloría inició una investigación en su contra por eventuales irregularidades en las ediciones 2017 y 2018 del Festival Guatón Loyola, realizado en la comuna de Los Andes.