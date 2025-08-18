Detenido relató crimen del Rey de Meiggs: sicario lo remató “disparándole en tres ocasiones más”

Yonder Emilio Blanco Véliz, el sicario que junto a Alberto Carlos Mejía Hernández y Neomar Arismendi Duarte tomó parte en el homicidio de José Felipe Reyes, relató la forma en que se concretó el crimen del empresario conocido como el Rey de Meiggs.

En su declaración, el sujeto reveló que ingresó al país en 2022 junto a su hermano Pablo José a través de un paso no habilitado en Colchane y luego ambos se trasladaron a Santiago.

Contó que ya en Santiago trabajó en un restorán del barrio Bellavista y, después de quedar cesante, una amiga le presentó a Neomar (Arismendi Duarte) y (Alberto Carlos) Mejía.

Sicario reveló cómo fue el crimen del Rey de Meiggs

De acuerdo con lo relatado por Yonder Blanco Véliz, “el día miércoles 18 de junio de este año, alrededor de las 11:00 horas de la mañana, me junté con Neomar y Mejía, los que me comentaron que tenían un trabajo para ganar plata fácil, por lo que acepté pese a no conocer en qué consistía“.

“Al día siguiente, cerca de las 10:00 horas, me reuní otra vez con Mejía y Neomar, para luego subirnos al auto Chevrolet Spark e irnos en dirección a Ñuñoa”, continuó y, según reportó Chilevisión, añadió que “recuerdo que nos estacionamos por un lapso de dos horas frente al apartamento del chileno y esperamos a que llegara, en donde Neomar estaba hablando en todo momento con el venezolano que nos encargó el trabajo“.

“Incluso, esa persona nos comentó que estaba hablando a la misma vez con el chileno y que contaba con su número de teléfono a raíz de que trabajaban juntos, pero que le debía plata. Nos dijo que venía en camino y que llegaría en una BMW modelo X6 color negro mate. Fue así que cuando ingresó al apartamento esperamos un momento a que saliera“, añadió.

En la parte final de su declaración, el sicario detalló cómo se concretó el crimen del Rey de Meiggs: “Recuerdo que al verlo salir junto a otra persona más corrí hacia él en compañía de Mejía. Fue mientras que lo seguí éste se cayó al suelo, instancia que lo agarré y le di un golpe con la pistola“, precisó.

Sostuvo que “le iba a quitar la billetera, pero fue en ese momento que Neomar se acercó en el auto, forcejeando con él para poder pararlo y así quitarle la billetera“.

A continuación “pude subirme al carro, instancia que Mejía le disparó en la pierna, rematándolo desde el carro, disparándole en tres ocasiones más, saliendo rápidamente. Recuerdo que Neomar comenta que dejáramos parqueado (estacionado) el carro en Toro Mazote, Estación Central”, concluyó su relato.