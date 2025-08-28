Alison Mandel y Pedro Ruminot confirmaron que adoptaron una niña: Mila se suma a su hijo Baltazar

Los comediantes aseveraron que se trata de una “pequeña hermosa, sonriente y regalona”, y que así “nuestra familia finalmente está completa”.

Los comediantes Alison Mandel y Pedro Ruminot informaron este jueves que desde hace tres meses son los flamantes padres de una hija, tras cumplir con los requisitos para la adopción.

Mandel y Ruminot emplearon sus cuentas en redes sociales para señalar que la pequeña se llama Mila, y que supieron que iban a ser padres “después de cuatro años y medio de un proceso larguísimo de adopción”.

“No podemos estar más agradecidos de la vida bonita y que finalmente este proceso terminó de la mejor forma posible“, añadieron.

También detallaron que se trata de una “pequeña hermosa, sonriente y regalona“, y que así “nuestra familia finalmente está completa y la casa se llenó de aún más colores y amor”.

La pequeña se suma a Baltazar, el primer hijo del matrimonio de Mandel y Ruminot

“Baltazar es un hermano mayor increíble, que explica y entiende mejor que todos lo que significa la adopción y cuenta con tanto orgullo que al fin tiene a su hermana a quien esperó con dibujos de Spiderman (su única condición es que su hermana fuera fan de Spiderman)”, posteó el matrimonio.

Alison Mandel y Pedro Ruminot confesaron que “todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo“.

Contaron a la vez que “ya llevamos tres meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo“, cerraron.

En 2020 el matrimonio de Ruminot y Mandel tuvo a su primer hijo en común, Baltazar, tras cinco años de matrimonio, mientras que el comediante tiene otros dos hijos son su anterior pareja: Diego y Facundo.