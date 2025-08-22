La familia de acogida en Chile cumple un rol fundamental en la protección de niños, niñas y adolescentes que, por diversas razones, no pueden vivir temporalmente con sus familias de origen.
De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, este sistema permite que los menores permanezcan en un entorno familiar afectivo y seguro mientras se resuelve su situación legal o familiar.
A diferencia de la adopción, el acogimiento es una medida transitoria, y su principal objetivo es resguardar los derechos del niño en un ambiente estable que favorezca su desarrollo integral.
Según informó el Gobierno, actualmente hay más de 700 niños y niñas de entre 0 y 3 años a nivel nacional que deberían estar en familias de acogida pero se encuentran en residencias.
¿Quieres ser familia de acogida? Estos son los requisitos para postular
- Ser mayor de edad.
- No tener antecedentes penales.
- No estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas y adolescentes.
- No es necesario estar casada o casado ni tener hijos o hijas para ser familia de acogida.
En tanto, para ser familia de acogida es necesario pasar por un proceso de postulación, evaluación y formación. Quienes participan en el programa cuentan con el apoyo y orientación de un equipo profesional especializado que los acompaña durante todo el proceso.
Si estás interesado en convertirte en familia de acogida o deseas obtener más información, puedes hacerlo ingresando al sitio web del Servicio de Protección Especializada HACIENDO CLIC ACÁ.