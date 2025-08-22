Actualmente hay más de 700 niños y niñas de entre 0 y 3 años a nivel nacional que deberían estar en familias de acogida pero se encuentran en residencias.

La familia de acogida en Chile cumple un rol fundamental en la protección de niños, niñas y adolescentes que, por diversas razones, no pueden vivir temporalmente con sus familias de origen.

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, este sistema permite que los menores permanezcan en un entorno familiar afectivo y seguro mientras se resuelve su situación legal o familiar.

A diferencia de la adopción, el acogimiento es una medida transitoria, y su principal objetivo es resguardar los derechos del niño en un ambiente estable que favorezca su desarrollo integral.

¿Quieres ser familia de acogida? Estos son los requisitos para postular

Ser mayor de edad.

No tener antecedentes penales.

No estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas y adolescentes.

No es necesario estar casada o casado ni tener hijos o hijas para ser familia de acogida.

En tanto, para ser familia de acogida es necesario pasar por un proceso de postulación, evaluación y formación. Quienes participan en el programa cuentan con el apoyo y orientación de un equipo profesional especializado que los acompaña durante todo el proceso.

Si estás interesado en convertirte en familia de acogida o deseas obtener más información, puedes hacerlo ingresando al sitio web del Servicio de Protección Especializada HACIENDO CLIC ACÁ.