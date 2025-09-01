TVN confirma el regreso de Carolina Urrejola: cuál es el rol que asumirá en Prensa

Tras la salida de Constanza Santa María hace unas semanas, la periodista que se desempeñaba en CNN Chile vuelve a Bellavista 0990.

Después de casi 20 años, TVN confirmó el regreso de Carolina Urrejola, quien asumirá un importante rol en el Departamento de Prensa.

La periodista que, hasta hoy, se desempeñaba en CNN Chile, vuelve a Bellavista 0990 luego de que hace unas semanas Constanza Santa María decidiera dar un paso al costado después de casi cinco años.

De esta forma, Urrejola asumirá la conducción de 24 Horas Central junto a Iván Núñez, informativo que este año celebra 35 años de trayectoria. “A ello se suma el liderazgo del Canal 24 Horas en la sintonía de noticias por cable y la amplia cobertura territorial e internacional de TVN, que permiten llegar a todo Chile y al mundo en tiempo real”, destacaron desde el canal público.

Carolina Urrejola reconoció que “estoy muy contenta de volver a TVN, es volver como a mi casa. TVN y 24 Horas siempre se han caracterizado por servir a Chile y, desde que existe el Canal 24 Horas, ese compromiso es 24/7″.

“Asumo este desafío con entusiasmo y con el compromiso de aportar desde el periodismo al debate informado y plural que necesita nuestro país. TVN cumple un rol público insustituible en la construcción de una conversación que refleje a toda la ciudadanía”, agregó la periodista.