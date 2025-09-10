El día en qué debutará Constanza Santa María en MegaNoticias Prime

La periodista fue presentada en su nueva casa televisiva por Rodrigo Sepúlveda, conductor de MegaNoticias Alerta.

Finalmente este miércoles se confirmó la llegada de Constanza Santa María a Megamedia, tras su publicitada renuncia a TVN, oficializada el pasado 20 de agosto.

La periodista, quien aterriza en el canal privado para conducir MegaNoticias Prime y otros proyectos informativos, fue presentada en las pantallas de Mega por Rodrigo Sepúlveda.

En Megamedia destacaron su trayectoria en Canal 13, con pasos por los noticieros Teletrece, Telenoche y programas En Boca de Todos y Pantalla Abierta, además de ser corresponsal periodística en Europa.

Durante su estadía en TVN, Constanza Santa María estuvo en la conducción del noticiero central 24 horas y del programa político Estado Nacional, sumado a coberturas internacionales y reportajes.

Fue la propia Santa María quien adelantó su estreno en MegaNoticias Prime, junto a Juan Manuel Astorga, declarando que “voy a estar con Juan Manuel a partir del 29 de septiembre. También voy a estar en toda la cobertura política. Tenemos un equipo buenísimo que nos tiene preparado una batería de programas políticos. Solo te voy a adelantar… El Candidato“.