El rating que marcó el primer Debate Presidencial en TV

La transmisión también fue seguida en otras plataformas digitales y generó miles de comentarios en redes sociales.

La noche de este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión emitió el primer Debate Presidencial en TV, el cual contó con los ocho candidatos a La Moneda y se convirtió en lo más visto del día en cuanto a rating.

En cifras oficiales, la transmisión -que contó con la moderación de Andrea Arístegui, Daniel Matamala y Macarena Pizarro- entre las 21:31 y las 00:17, alcanzó un promedio de 957 mil personas por minuto.

Con ello, alcanzó una participación del 38,0% sobre el encendido total de la TV abierta y un peak de 1,2 millones de personas a las 22:34 horas. Fue lo más visto en su horario de emisión y también lo más visto del día en la televisión chilena en la jornada de ayer.

En ese mismo horario, TVN obtuvo un rating de 284.075; Mega llegó a los 662.152 y Canal 13 alcanzó 477.844.

En cuanto al alcance, fue visto por un total de 2,46 millones de personas. En ese mismo bloque, Mega llegó a 1,9 millones de televidentes, TVN a 1,3 millones, y Canal 13 a 1,6 millones.

Las cifras que obtuvo en digital y redes sociales

Además del rating, Chilevisión informó que el Debate Presidencial alcanzó en su transmisión en YouTube (canal de CHV y CHV Noticias) más de 560 mil visualizaciones, mientras que en redes sociales se contabilizaron más de 216 mil comentarios con el hashtag #DebateCHV, que se mantuvo como Trending Topic durante toda la emisión.

Adicionalmente, se transmitió por el canal de la Universidad de Chile, donde logró un rating de 19,4 mil personas y un 0,8% de share sobre TV abierta.