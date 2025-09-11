Secciones
El rating que marcó el primer Debate Presidencial en TV

La transmisión también fue seguida en otras plataformas digitales y generó miles de comentarios en redes sociales.

Rodrigo León
La noche de este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión emitió el primer Debate Presidencial en TV, el cual contó con los ocho candidatos a La Moneda y se convirtió en lo más visto del día en cuanto a rating.

En cifras oficiales, la transmisión -que contó con la moderación de Andrea Arístegui, Daniel Matamala y Macarena Pizarro- entre las 21:31 y las 00:17, alcanzó un promedio de 957 mil personas por minuto.

Con ello, alcanzó una participación del 38,0% sobre el encendido total de la TV abierta y un peak de 1,2 millones de personas a las 22:34 horas. Fue lo más visto en su horario de emisión y también lo más visto del día en la televisión chilena en la jornada de ayer.

En ese mismo horario, TVN obtuvo un rating de 284.075; Mega llegó a los 662.152 y Canal 13 alcanzó 477.844.

En cuanto al alcance, fue visto por un total de 2,46 millones de personas. En ese mismo bloque, Mega llegó a 1,9 millones de televidentes, TVN a 1,3 millones, y Canal 13 a 1,6 millones.

Las cifras que obtuvo en digital y redes sociales

Además del rating, Chilevisión informó que el Debate Presidencial alcanzó en su transmisión en YouTube (canal de CHV y CHV Noticias) más de 560 mil visualizaciones, mientras que en redes sociales se contabilizaron más de 216 mil comentarios con el hashtag #DebateCHV, que se mantuvo como Trending Topic durante toda la emisión.

Adicionalmente, se transmitió por el canal de la Universidad de Chile, donde logró un rating de 19,4 mil personas y un 0,8% de share sobre TV abierta.

