Cargos de Albornoz, pensiones y red de bots: los flancos dónde apuntarán sus dardos los candidatos en el primer debate presidencial

En el segundo bloque del debate presidencial, los candidatos tendrán la opción de interpelar a sus contrincantes. Ahí apuestan los comandos a sacar diferencias y réditos.

A las 21:45 de este miércoles comenzará el primer debate presidencial televisado que será transmitido por Chilevisión.

El evento convocará a los ochos candidatos que lograron inscribir sus candidaturas ante el Servel: José Antonio Kast (REP), Jeannette Jara (Unidad por Chile), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (PNL), Franco Parisi (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Si bien los candidatos tendrán la oportunidad de plantear sus propuestas en materia como seguridad, vivienda o salud, los focos estarán puestos en el segundo bloque del debate en que cada candidato tendrá la oportunidad de interpelar a dos de sus rivales. Los cruces fueron determinados por sorteos, informó la señal televisiva.

Kast, por ejemplo, tendrá la oportunidad de encarar a Jara, su más cercana contrincante en los sondeos de opinión. La militante comunista, en tanto, podrá dirigir sus dardos contra Artés y Mayne-Nicholls.

Matthei, en tanto, podrá interpelar a Kast —a quien en su comando lo califican como el rival de primera vuelta— y a Enríquez-Ominami.

Desde los comandos han estado preparando los debates desde el lunes de esta semana con equipos técnicos y políticos con el fin de no sólo ser claros y concisos en lo programático, sino que también lograr explotar los flancos abiertos de sus contendores.

Albornoz, el nuevo flanco de Jara

En el comando de Jara están conscientes que el sorteo no los favoreció, por lo que el foco en esta jornada ha estado en preparar los emplazamientos que recibirá de Kast, eventual rival en segunda vuelta.

Es ahí en que los republicanos aseguran tener una ventaja para el debate ya que en los últimos días han logrado posicionar al centro de la agenda a Laura Albornoz, una de las asesoras más cercanas de Jara.

La ex DC ha sido cuestionada por su presencia en el directorio de ENAP y Fondo de Infraestructura Desarrollo País, otra empresa dependiente del Estado; todo esto a la vez que realiza tareas de campaña en el comando de la militante comunista.

A pesar de que ENAP salió a desestimar las críticas apuntando a que no hay irregularidades en que Albornoz sea parte de su directorio y, al mismo tiempo, desarrolle tareas de campaña, en la oposición han insistido en su renuncia. Esto, luego de que Kast se atribuyera la renuncia de Francisco Vidal de la presidencia de TVN.

Gobernabilidad, pensiones y red de bots: los múltiples flancos de Kast

Kast, a pesar de su sostenida arremetida contra Jara y el Gobierno, está enfrentado a múltiples flancos que han dejado descubiertos puntos débiles en su campaña.

Gobernabilidad, su propuesta en materia previsional y su eventual vinculación a una red de cuentas troll que se dedican a hacer campaña en contra de sus adversarios, han sido cuestiones que han puesto en aprietos al republicano.

Y a quien le corresponderá interpelarlo será a Evelyn Matthei, quien ha liderado los cuestionamientos contra el republicano en los últimos meses.

De hecho, fue la abanderada de Chile Vamos quien acusó una “campaña asquerosa” en su contra por parte de cuentas de redes sociales que apoyan al candidato del Partido Republicano.

Asimismo, los cuestionamientos a Kast en gobernabilidad y pensiones fueron promovidos desde el comando de Matthei.

Por lo mismo, las preguntas que pueda formular Matthei serán cruciales en el desempeño del abanderado republicano.

Matthei y la decisión sobre con quien rivalizar

Para ciertos sectores de Chile Vamos, Matthei tendrá una oportunidad de oro esta noche en el debate al ser sorteada como interpelar de Kast. En las últimas semanas, miembros de su comando y cercanos a la ex alcaldesa (su esposo incluido) han marcado varias diferencias con el candidato republicano, apelando a la estrategia de que es él con quien debe pelear el paso a segunda vuelta.

Sin embargo, en los últimos días se ha instalado nuevamente en Chile Vamos la idea de que dos candidatos de derecha pueden pasar a segunda vuelta ante el leve repunte en los sondeos y el estancamiento de Jara.

Desde el comando han sido herméticos con el tema: no quieren revelar previo al debate la estrategia que seguirá la candidata; pero las preguntas que hará a Kast serán una señal si es que Matthei seguirá rivalizando con su vecino de sector político o si se volcará contra la abanderada del PC.

De todas formas, quienes tienen la oportunidad de interpelar a la abanderada de centro derecha —Parisi y Kiser— no parecen interesados en explotar el flanco que ha complicado en reiteradas ocasiones a Matthei: su posición sobre el golpe de Estado.