Por investigación en su contra: Municipio de Coquimbo cancela show de Jere Klein en la Pampilla

Esta semana se realizó un operativo anti drogas por parte del OS7 de Carabineros, donde se allanó el domicilio del cantante.

Este jueves la Municipalidad de Coquimbo informó que decidieron cancelar la presentación del cantante urbano Jere Klein en la Pampilla, la tradicional celebración que se realiza durante las Fiestas Patrias.

A través de un comunicado, el municipio explicó que esta determinación se tomó “en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta al arista, que enfrenta una investigación policial“.

En esa línea, recalcaron que “en la actual gestión municipal se promueve el arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con éxito”.

Producto de lo anterior, la Municipalidad de Coquimbo cerró el comunicado señalando que “es lamentable tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento”.

La investigación contra Jere Klein que desencadenó la cancelación de su show en la Pampilla

El lunes el OS7 de Carabineros allanó 19 domicilios en distintos puntos de la Región Metropolitana, donde uno de ellos corresponde a Jere Klein, cuyo nombre real es Jeremías Tobar, quien vive en Chicureo, comuna de Colina.

A raíz de este operativo, 17 personas quedaron detenidas por su presunto vínculo con una banda que se dedica al tráfico de drogas.

En el caso del artista urbano, solo había una orden de registro de su casa, y en este contexto, Carabineros informó que en su interior se encontró una prensa que dio positivo a clorhidrato de cocaína.