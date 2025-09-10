Secuelas de allanamiento: anulan show de Jere Klein en San Clemente y La Pampilla está en duda

Jere Klein había sido contratado por 23 millones de pesos para presentar su show en la Explanada Principal de San Clemente.

La Municipalidad de San Clemente decidió bajar el show que el cantante urbano Jere Klein iba a ofrecer el próximo 11 de octubre, en el marco del aniversario 161 de la comuna, mientras que desde el municipio de Coquimbo se confirmó que se está revisando la participación del artista en La Pampilla, tras revelarse que su casa fue allanada en el marco de un amplio operativo antidrogas de Carabineros.

De acuerdo con lo informado desde San Clemente, Jere Klein había sido contratado por 23 millones de pesos para presentarse en la Explanada Principal de la comuna.

No obstante, el municipio decidió la cancelación del acuerdo “atendida la situación señalada”, según se estableció en un memorándum con fecha de hoy 10 de septiembre, informó The Clinic.

“Esta decisión se adopta en resguardo del buen nombre, la seriedad y el prestigio institucional de la Ilustre Municipalidad de San Clemente“, argumentó el municipio.

La Pampilla estudia la participación de Jere Klein en su show

Por su parte, desde la Municipalidad de Coquimbo se pidió revisar la presentación del show de Jere Klein en La Pampilla 2025.

La prensa local apuntó que la productora del evento comenzó a evaluar alternativas, ante la preocupación de las autoridades locales por lo ocurrido con el cantante urbano.

Además de Jere Klein, se detalló que también estarán artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Santa Feria, Los Tres, Inti Illimani y Ráfaga.