Tomás Va a Morir: cuál es la enfermedad incurable que afecta a Alejandro de la Cruz

El conductor del podcast Tomás Va a Morir dijo que que pese a ser una enfermedad que no tierne cura, sí hay un tratamiento paliativo.

El escritor Alejandro de la Cruz, conocido como Buffy e integrante del podcast Tomás va a morir, reveló que padece una grave enfermedad incurable y reconoció que está viviendo un complejo momento.

El conductor del espacio que comparte con Tomás Leiva y el humorista Edo Caroe se refirió al hecho durante el último episodio, oportunidad en la que relató que estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando tuvo molestias en uno de sus ojos.

“Era como ver debajo del agua, estaba todo borroso. Yo diría que veía como un 60% bien“, indicó, y añadió que como estaba fuera de Chile no podía pedir hora al médico, por lo que debió esperar su regreso al país para ir a un especialista.

“Fui al oculista y me mandó a hacer una cachá de exámenes. Fui a la semana siguiente, me miró, se complicó todo y me dijo: su ojo está perfectamente bien, el problema es del cerebro, te voy a derivar a un neurooftalmólogo“.

La enfermedad incurable que afecta a Alejandro de la Cruz, de Tomás Va a Morir

Luego, el conductor de Tomás Va a Morir contó que tras asistir al especialista se sometió a nuevos exámenes y que los resultados “llegaron el jueves recién pasado y decía daño en la mielina en el cerebro. La gente que sabe, va a saber que es brígido“, aseveró.

Buffy explicó que “la mielina recubre las neuronas una por una, entonces cuando se va, los impulsos eléctricos no llegan; literalmente, se pelan los cables. La sinapsis se efectúa, pero la información se escapa antes“.

“Lo voy a decir sin ningún tapujo más: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave“, resumió.

Sin embargo, sostuvo que, pese a ser una enfermedad incurable, sí hay un tratamiento paliativo. “Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy en día puedes vivir una vida de mie…, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero quizás sí supere los 60“, concluyó.