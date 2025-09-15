Sin cooperación del sospechoso, la Dark Web y una relación amorosa: los avances en la investigación del asesinato de Charlie Kirk

La investigación por el asesinato de Charlie Kirk sigue su curso en Estados Unidos mientras el incidente sigue presente en el debate público.

Autoridades trabajan para obtener mayor información, con un hombre de Utah de 22 años, llamado Tyler Robinson, en prisión preventiva al ser el principal sospechoso de haber cometido el crimen.

El joven, que comparecerá ante un tribunal estatal el martes, se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del Condado de Utah por cargos que incluyen homicidio agravado, disparo de armas de fuego y obstrucción a la justicia, según las autoridades. Así, permanecerá bajo vigilancia especial en espera de una evaluación de salud mental.

Asimismo, el gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que el estudiante de tercer año en un programa de eléctrica no está cooperando con las autoridades. De tal manera, los videojuegos y la cultura de la Dark Web fueron los factores que habrían provocado su radicalización política.

“Claramente, había muchos videojuegos, amigos que han confirmado que existía una especie de internet profundo y oscuro, la cultura de Reddit y otros lugares oscuros de internet donde esta persona se metía a fondo. Se vio en los casquillos… la memeficación que está ocurriendo en nuestra sociedad actual“, indicó el gobernador republicano en diálogo con NBC News, haciendo alusión a los casquillos de bala de Robinson encontrados cerca del lugar del tiroteo.

Otras actualización sobre la investigación de la muerte de Charlie Kirk informada por Cox tiene que ver con una posible motivación para perpetrar el ataque: existe la teoría que podría haber sido alentado por una relación romántica del sospechoso con su compañero de habitación, quien se encontraba en transición de género.

“Este socio ha sido increíblemente cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo y está trabajando con los investigadores en este momento”, explicó Cox en conversación con CNN. Con la pena de muerte aún siendo una opción para la Fiscalía general de Utah, el caso comienza a entrar en un momento definitivo para ver si sigue o no ese rumbo.