Quién es Tyler Robinson, el sospechoso en custodia por asesinato de Charlie Kirk

El joven de 22 años no mantiene una afiliación partidista, sin embargo “se había vuelto más politizado en los últimos años”.

Tyler Robinson, un joven de 22 años, fue detenido como el principal sospechoso del tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk.

El presunto autor del crimen estaba registrado para votar sin afiliación partidista y no había emitido su voto en las dos elecciones más recientes de Estados Unidos, una tendencia que venía cambiando a nivel personal.

Según los investigadores, un familiar de Robinson indicó que “se había vuelto más politizado en los últimos años“, tal como lo explicó el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa durante esta jornada. De acuerdo a los dichos de esta misma persona, Robinson había criticado duramente a Kirk recientemente.

Autoridades describieron el homicidio de Kirk como un “asesinato político“, luego de haber encontrado munición del sospechoso con mensajes que decían “¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!” y otro que parecía hacer referencia a una canción antifascista italiana.

De hecho, un compañero de cuarto del presunto tirador entregó a los investigadores mensajes de la plataforma Discord, donde Robinson hablaba sobre “recuperar un rifle“.

“El contenido incluía mensajes afiliados al contacto Tyler, indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar el rifle en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que se refería a haber dejado el rifle envuelto en una toalla“, aseguró Cox.

Robinson creció en Washington, Utah, y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah tras un excelente historial académico en su enseñanza escolar. Sin embargo, abandonó sus estudios luego de solo un semestre, según registros públicos, redes sociales y un comunicado compartido por la misma universidad.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Utah explicó que un familiar de Robinson se comunicó con un amigo de la familia el jueves por la noche, quien le informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington que “Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente“. Así, según informó el director del FBI, Kash Patel, fue detenido alrededor de las 22:00 horas del jueves luego de una búsqueda de 33 horas.