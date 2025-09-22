Dua Lipa despide a su representante por intento de censura a banda en Glastonbury

La artista consideró que la acción de censura que realizó Levy lo mostraba como partidario de la guerra en Gaza y pidió otro agente.

La cantante Dua Lipa, que se presentará en Chile los días 11 y 12 de noviembre, decidió despedir a su agente David Levy luego de que este tratara de censurar a un grupo musical, de acuerdo con lo reportado este lunes por el medio británico The Mail on Sunday.

Según informó el tabloide, la artista se manifestó abiertamente en contra de la acción de censura que realizó Levy, quien envió una carta dirigida al director del festival de Glastonbury, Michael Eavis, para solicitar la expulsión del evento del trío irlandés Kneecap.

Aquello, luego de que los raperos lanzaron proclamas antiisraelíes y manifestaron su respaldo al grupo chiíta libanés, Hizbulá, calificado de terrorista por Israel y Estados Unidos.

Lo que implicó la censura para Dua Lipa

En su reporte del tema, el medio británico dijo que Dua Lipa, quien se ha mostrado abiertamente como pro Palestina, cuestionó la censura que propuso Levy y asumió que era partidario de la guerra en Gaza, por lo que le solicitó a la empresa que la representa que le asignara otro agente.

Una fuente cercana a la artista con la que habló el medio británico corroboró que “ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos, y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis”.

Hace un tiempo, la cantante británica empleó sus redes sociales para criticar la ofensiva de Israel en Gaza. “Quemar niños vivos nunca puede justificarse. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza”, posteó en ese momento.