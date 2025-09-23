A qué hora es el estreno de Reunión de Superados, la nueva nocturna de Mega

La nueva apuesta viene a reemplazar a Los Casablanca en el bloque prime.

Comenzó la cuenta regresiva para llegar a la hora en que se concretará el estreno de Reunión de Superados, la nueva teleserie nocturna de Mega que viene a reemplazar a Los Casablanca en el bloque prime.

La ficción sigue sigue a un grupo de padres y apoderados que, bajo la fachada de familias perfectas, enfrentan problemas como la menopausia precoz, el alcoholismo, el clasismo, entre muchos otros, reflejando “los desafíos de ser padres en una sociedad que cambia rápidamente“.

Todo esto estará siempre bajo la mirada atenta de los niños, quienes “suelen ser más sabios de lo que sus padres imaginan“.

El elenco es encabezado por Mario Horton, Daniela Ramírez, Diego Muñoz, Ignacia Baeza, Francisco Reyes, Paloma Moreno y Elisa Zulueta. A ellos se suman nombres como Claudio Castellón, Julieta Bartolomé, Paulina Hunt, Claudio Olate, Luz Valdivieso, entre otros.

¿Cuándo debuta Reunión de Superados?

La hora del estreno del primer capítulo de Reunión de Superados está programada para las 22:15 horas, después de un nuevo episodio de Aguas de Oro y antes del penúltimo capítulo de Los Casablanca.

A eso se sumará la emisión digital en simultáneo en el sitio web del canal y en YouTube se realizará una transmisión especial con un React del episodio debut.