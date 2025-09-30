La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban que llegó a su fin tras casi 20 años

Según varias fuentes, Urban se mudó de la casa familiar en Nashville a comienzos del verano, mientras que Kidman optó por cuidar a sus hijas.

El matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban llegó a su fin, según dio a conocer el medio especializado TMZ, luego de casi dos décadas de matrimonio. De tal manera, la actriz y el cantante llevan vidas separadas desde inicios del verano estadounidense.

En los últimos meses que la pareja ha vivido por separado, Urban se mudó de la casa de Nashville y compró otra propiedad en la zona, según el citado medio. Por su parte, Kidman se centró en el trabajo y en sus dos hijas que tuvo con el cantante, de 14 y 17 años, alojándose en una villa en Londres, mientras filmaba la secuela de Practical Magic.

El quiebre llegó tres meses después de su 19º aniversario de bodas. “Feliz aniversario, amor”, publicó la actriz en junio en su Ver esta publicación en Instagram . Urban comentó con un emoji de corazón, pero no publicó su propio homenaje. De acuerdo a una fuente de la revista People, Kidman “no quería que esto pasara. Luchó por salvar su matrimonio”.

El motivo de la ruptura seguía siendo desconocido, mientras que los representantes de Kidman y Urban no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de medios estadounidenses.

El matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban

Kidman y Urban se casaron en Sídney en junio de 2006. Al inicio del matrimonio, Kidman ayudó a Urban a enfrentar su adicción al alcohol, y él ingresó durante tres meses en el Centro Betty Ford antes de que la pareja se mudara a Nashville.

“Me gustaba muchísimo, y él no estaba interesado en mí. ¡Es cierto! No me llamó durante cuatro meses”, dijo Kidman en 2017, según recordó el periódico británico Mirror.

La pareja apareció junta por última vez en público en los Premios de la Academia de la Música Country en Frisco, Texas, el 8 de mayo, donde Urban recibió el Premio Triple Corona de la ACM.

Ambos tienen ciudadanía australiana y estadounidense. Urban, 57, un cantante de country nacido en Nueva Zelanda y criado en Australia, ha ganado cuatro premios Grammy y 15 premios de la Academia de la Música Country. Kidman, 58, ganó el Óscar a la Mejor Actriz en 2003 por Las horas, además de memorables papeles en películas como Batman Forever (1995), Eyes Wide Shut (1999) y Moulin Rouge! (2001).

Este fue el segundo matrimonio de Kidman, que anteriormente estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001, con quien tuvo dos hijos adoptivos, hoy de 32 y 30 años.