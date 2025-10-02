“Vamos a aplicar la ley”: la advertencia que podría empañar show de Bad Bunny en el Super Bowl

El puertorriqueño se presentará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en el show de medio tiempo.

El próximo 8 de febrero, Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl, marcando así la presencia latina en el evento deportivo más grande y visto de Estados Unidos.

Sin embargo, desde el gobierno norteamericano no solo no ven con buenos ojos que la organización haya elegido al puertorriqueño, sino que también creen que podría ser la excusa perfecta para que migrantes irregulares burlen a las autoridades.

Uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, declaró en el programa The Benny Show que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”.

Por lo mismo, anunció que para esa jornada desplegarán agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.​

“Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa“, dijo el asesor.

Junto con esto, Lewandowski dejó en claro la molestia del Gobierno de Donald Trump con la elección de Bad Bunny para el Super Bowl. “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, aseveró.