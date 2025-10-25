Campos demanda a Raffaella Di Girolamo y Fundación para la Confianza: pide $794 millones de indemnización

Este sábado 25 de octubre se dio a conocer que el actor Cristián Campos y su hija presentaron una demanda civil contra la psicóloga Raffaella Di Girolamo y Fundación para la Confianza.

En marzo de 2024, Raffaella había interpuesto una querella por abuso sexual en contra de Campos, quien finalmente fue sobreseído en esa causa.

Según reveló La Tercera, la demanda por indemnización de perjuicios fue presentada el pasado jueves 23 de octubre a las 10:50 horas en el 15° Juzgado Civil de Santiago, a través del abogado Carlos Cortés, representante del actor.

Campos demanda a Raffaella Di Girolamo: pide $794 millones de indemnización

La demanda se centra en las posibles responsabilidades de la psicóloga y señala que, durante el año y medio transcurrido entre la denuncia, el actor debió someterse a tratamientos psiquiátricos y neurológicos para manejar el estrés, con un costo aproximado de $20 millones.

Junto a ello, el texto agrega que en cuanto a los perjuicios económicos sufridos por Cristian Campos, dejó de recibir $54 millones al ser marginado de la obra de teatro Reunión de apoderados, la cual posteriormente se convirtió en teleserie.

Además, según indica la demanda también perdió papeles en las películas El tercer Reich, La ola y La fuente.

La acción legal señala que ser excluido de esas producciones le ocasionó al actor pérdidas por $70 millones, a lo que se suma un daño moral estimado en $600 millones. Por estos motivos, Campos y su abogado solicitan una indemnización de $794 millones a Di Girolamo y a la Fundación para la Confianza.