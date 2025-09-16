“Lo benefició la ley antigua”: la primera declaración de Raffaella Di Girolamo por sobreseimiento de Cristián Campos

Raffaella Di Girolamo explicó denunció a Cristián Campos porque “lo necesitaba como mujer adulta para enfrentar otra etapa en mi vida”.

Raffaella Di Girolamo protagonizó su primera entrevista tras la denuncia por abuso sexual que presentó en contra de Cristián Campos, la que terminó con el sobreseimiento del actor, el cual fue dictado por la Corte de Apelaciones y ratificado por la Suprema.

El tribunal de alzada consignó que “no se encuentra probada su participación en los hechos”.

En conversación con Revista Ya, la psicóloga señaló que “sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta. Obviamente produce decepción y pena, más no sorpresa”.

“Luego de reposar el fallo, llegamos todos como familia, y con nuestros abogados, a la misma conclusión: nadie declaró inocente al actor Cristián Campos; solo lo benefició la ley antigua, en la que estos delitos prescribían”, agregó.

Además, Raffaella Di Girolamo reconoció que presentó la denuncia contra Cristián Campos porque “lo necesitaba como mujer adulta para enfrentar otra etapa en mi vida. La terapia que había iniciado mucho tiempo antes y que sacó a la luz lo que me había ocurrido, también necesitaba un pequeño cierre”.

“No solo por mí o por mi familia, sino que tenía que ver con la verdad, con la mujeres y también los hombres que les pasa eso“, cerró.