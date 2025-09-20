“En ninguna parte leo inocente”: Claudia di Girolamo sobre Cristián Campos tras fallo de la Suprema

La actriz Claudia di Girolamo habló por primera vez sobre la acusación por abuso sexual de su hija Raffaella contra Cristián Campos.

La actriz Claudia di Girolamo contó que cuando su hija Raffaella le confirmó que había sido abusada por Cristián Campos le pidió perdón “y desde ese día no nos hemos soltado nunca más“.

La también directora de teatro se refirió por primera vez a la acusación por abuso sexual que realizó la psicóloga en contra del actor, luego de que a inicios de septiembre la Corte Suprema rechazó el recurso de queja, a través del cual Raffaella di Girolamo busca revertir el sobreseimiento de Cristián Campos.

“Se ha cumplido un proceso largo, que esperamos durante años y que también es personal. (…) nos toca también a nosotros dar la cara y hablar sobre lo que hemos vivido como familia. Creo que es importante sostenerla desde ese lugar, apoyarla y que sepan que la amamos y que estamos con ella“, dijo Claudia di Girolamo al explicar por qué decidió abordar por primera vez el tema de manera pública.

Ahondó en el tema y aseveró que “el abuso sexual es un tema familiar. No le acontece solamente a la víctima que sufre ese daño, sino a todo su entorno. Por lo tanto, ese daño también nos pertenece a nosotros de una u otra manera, y yo sentí la necesidad de decir que estamos más unidos que nunca: que la lucha se puede hacer mucho más llevadera en familia“, dijo en la entrevista que le concedió a The Clinic.

La actriz contó que supo del tema en 2020, cuando su hija se lo reveló en una carta, tras lo cual “le pregunté: ¿Quién era, fue él? Y me dijo que sí”.

“La abracé, la contuve mucho, mucho, mucho y le pedí perdón. Nos fumamos un cigarro y desde ese día no nos hemos soltado nunca más“, añadió.

Claudia di Girolamo y el quiebre de Cristián Campos con sus hijos

Sobre el quiebre de la relación entre Cristián Campos y sus hijos, Claudia di Girolamo manifestó: “Que Pedro y Antonio le hayan creído a la Raffa me parece algo totalmente lógico. No solo por lo que significa, sino porque ellos mismos hicieron una construcción en su memoria desde distintos aspectos, hasta llegar a la conclusión de que eso sí había ocurrido“, sostuvo.

“El quiebre podría haber sido como podría no haber sido, dependiendo también de la reacción de un padre con sus hijos. Un padre podría haber sido más amable, más contenedor, quizás explicar y escuchar más”, complementó.

Tras valorar el trabajo del juez Edgardo Gutiérrez, que acreditó tres hechos de connotación sexual en contra de Cristán Campos, la mamá de Raffaella di Girolamo cuestionó el accionar de los tribunales superiores.

“En estas últimas dos instancias vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia, y que da pie a la impunidad y a que personas que cometieron delitos tan graves como este puedan malinterpretar y tergiversar esta resolución y lo entiendan como un fallo o una declaración de inocencia. Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra inocente o inocencia. Él es un abusador con todas sus letras“, concluyó Claudia di Girolamo.