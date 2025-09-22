Pedro y Antonio Campos se cuadran con Claudia di Girolamo: “Fuertes, valientes y juntos”

Los hijos de la actriz respaldaron su postura en contra de Cristián Campos tras fallo de la Corte Suprema.

Pedro y Antonio Campos entregaron su apoyo a la postura de Claudia di Girolamo, quien reiteró sus dichos contra Cristián Campos, luego del fallo de la Corte Suprema que ratificaba su sobreseimiento tras la denuncia de abuso sexual presentada por su hermana Raffaella di Girolamo.

El protagonista de Nuevo Amores de Mercado reposteó en sus redes sociales las recientes declaraciones de su madre, quien indicó que “es paradójico pensar que, con los avances en crear instancias de diálogo para generar espacios más empáticos, seguros, de escucha y de respeto a los derechos humanos de las mujeres, todavía se escuchen voces que parecieran decir que esos temas hay que mantenerlos en silencio, y guardados para siempre bajo la alfombra de la casa familiar”.

“Estoy segura de que esos comentarios provocaron y ayudaron a generar una atmósfera de desconfianza, de odio y violencia hacia mi familia. Crearon un clima de circo mediático en donde todos se sintieron llamados a participar destilando veneno y odio de la manera más vulgar, ordinaria y peligrosa”, puntualizó la actriz de La Fiera.

En tanto, Antonio Campos compartió la misma entrevista en redes con el mensaje: “Fuertes, valientes y juntos”.

Las declaraciones de Claudia di Girolamo encontraron rápida respuesta en María José Prieto, esposa de Cristián Campos, quien recalcó que “Chile no usa la palabra inocente, un acusado es condenado o absuelto y Cristián Campos salió ABSUELTO que es sinónimo de Inocente”, señaló en un inicio.

“Para que hacen querelles si NO ACATAN LOS FALLOS cuando no les conviene”, sentenció Prieto.