“No puede ser gratis que te cag… la vida”: Cristián Campos propone ley contra denuncias falsas y detalla quiebre con sus hijos

El actor nuevamente se refirió a la denuncia que Raffaella Di Girolamo presentó en su contra por abuso sexual.

El actor Cristián Campos fue parte del programa Only Fama de Mega, donde se refirió a la denuncia por abuso sexual que Raffaella Di Girolamo presentó en su contra, en la cual fue sobreseído por la justicia.

Bajo este contexto, el intérprete aseguró que buscará impulsar una iniciativa que penalice las denuncias falsas, señalando que ya se ha contactado con personas de Argentina y Perú, países en donde se sancionan este tipo de casos.

“En Chile hay dos diputadas que están trabajando en un proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias. Así como hay que perseguir las denuncias verdaderas, no puede ser gratis que una persona te cagu… la vida“, expresó Cristián Campos.

En este marco, recordó el caso de Jorge Tocornal, el fallecido ingeniero que fue víctima de una denuncia falsa de abuso sexual, por la que llegó a estar tras las rejas.

“Es una bandera importante. No se trata de proteger a los abusadores, sino de garantizar que las denuncias tengan sustento y se realicen en los canales adecuados”, intervino su esposa, la actriz María José Prieto, quien también participó en el programa.

Tras ello, Campos cuestionó la postura de Chileactores, agrupación que respaldó públicamente a la denunciante. “Chileactores, compulsivamente, adhiere a la denuncia de una persona que ni siquiera es actriz. ¿Cómo se saltan la presunción de inocencia? Eso es una barbaridad”, manifestó.

Cristián Campos abordó el quiebre con sus hijos a raíz de la denuncia por abuso sexual

Por otro lado, se refirió a la relación que tiene con sus hijos luego de que se diera a conocer la denuncia. De acuerdo a su relato, ellos se criaron junto con su hermana y “saben cuáles fueron sus características psicológicas y el tipo de problemas que tenía”.

“Si tu hermana amenaza con hacerse daño, ¿qué libertad tienes tú para darle la espalda y decir voy a suspender el juicio, esperemos que los tribunales decidan?”, dijo sobre el actuar de sus hijos ante la acción de Di Girolamo.

Con respecto a la relación con Pedro y Antonio, el actor comentó que “les di la oportunidad, les dije que podían pensar lo que quisieran, eran gente grande, podían dejarse manipular. Pero su hermana chica no tiene por qué pagar ninguna culpa por lo que creen que pude haber hecho. Sean hombrecitos y háganse cargo de ella. Esa fue la última comunicación que tuve, y no respondieron”.

“Ahí a mí se me cortó el elástico, no me voy a juntar a tomar cafecito o almorzar. Tomaron una decisión que parece irreversible“, cerró.