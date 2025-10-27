31 Minutos regresa al Movistar Arena con el show de Radio Guaripolo II: conoce los horarios y precios de las entradas

Este lunes comienza la preventa exclusiva para los clientes de Banco Estado.

Luego del éxito internacional cosechado gracias a su presentación en el Tiny Desk y su reciente gira por México, el querido noticiero de 31 Minutos volverá a los escenarios de Chile con una nuevo espectáculo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el programa infantil confirmó la realización de su nuevo show, titulado Radio Guaripolo II, que tendrá lugar el 31 de enero a las 19:00 horas en el Movistar Arena.

Los precios de las entradas aún no han sido anunciados, aunque en su más reciente espectáculo, realizado en julio de este año, los valores oscilaron entre $18.400 y $64.400.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Estado comenzará el lunes 27 de octubre a las 12:00 horas, ofreciendo un 20% de descuento en las primeras 3.000 entradas disponibles.

Posteriormente, la venta general se habilitará el miércoles 29 de octubre a las 12:00 horas, a través del sitio web de Punto Ticket EN ESTE LINK.

Para sumar más novedades, 31 Minutos confirmó el regreso de las populares notas verdes de Juan Carlos Bodoque.

El periodista más ácido y perspicaz del noticiero presentará Bodoque contra el metano, un reportaje completamente nuevo dividido en tres partes, que mantendrá su característico estilo crítico y divertido.

“Serán tres capítulos donde el periodista estrella de 31 Minutos deberá desenmascarar a un enemigo gaseoso y silencioso que calienta la tierra sin control”, adelantó 31 Minutos.

El primer episodio se llamará Bodoque contra el metano se estrenará este lunes 27 de octubre en el canal de Youtube de 31 Minutos en ESTE LINK.