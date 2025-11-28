“Completamente ilegal”: 31 Minutos denunció uso de sus personajes en campaña política en Colombia

A través de un comunicado, 31 Minutos anunció que emprenderá acciones legales a raíz de lo ocurrido con el candidato presidencial colombiano.

La productora Aplaplac denunció el uso de los personajes de la serie 31 Minutos en la campaña del candidato presidencial de Colombia, Sergio Fajardo Valderrama, lo que calificó como “completamente ilegal”, y anunció acciones legales.

Lo anterior, luego de que el ex alcalde de Medellín escribió en sus redes sociales que “Tulio Triviño, Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante“.

El posteo incluyó, además, imágenes del programa y de algunos de los títeres, como Juan Carlos Bodoque y Juanín, junto con textos en los que se describían algunas de las propuestas del político colombiano en materia de seguridad.

31 Minutos y uso de sus personajes en campaña en Colombia

Tras enterarse del uso de los personajes de 31 Minutos en la campaña presidencial en Colombia, desde la productora Aplaplac cuestionaron lo hecho por Sergio Fajardo Valderrama, y recordaron que sus marcas “están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen”.

A través de la cuenta oficial de 31 Minutos, los creadores de la serie, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, le respondieron al candidato presidencial colombiano: “Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña“.

“31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes“, postearon.

Posteriormente, 31 Minutos emitió un comunicado en Instagram, en el que volvió a abordar el uso de sus personajes por parte de Sergio Fajardo.

“Queridos productores, les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso que la utilización de fotos de los personajes de 31 Minutos, del logo de 31 Minutos y la promoción de shows en vivo de 31 Minutos sin incorporar la palabra ‘TRIBUTO’ con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ILEGAL“, comenzó el texto.

“Todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca“, añadieron.

“Lamentamos tener que aclararles esto, pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se los aclaramos antes de tomar acciones legales“, concluyeron.