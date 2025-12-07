VIDEO – Ahora sí: Mon Laferte confirma apoyo a Jeannette Jara

La artista nacional reforzó su visión social para el país y explicó por qué coincide con las propuestas de la candidata.

A días de la segunda vuelta presidencial, la artista chilena Mon Laferte reapareció en un video expresando su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara. Aunque el registro no fue difundido desde las cuentas oficiales de la cantante, sí fue compartido por la postulante a La Moneda en su cuenta de Instagram, donde agradeció el gesto.

“Gracias, Mon. Por tu mensaje tan claro y por creer, igual que yo, en un país donde todas y todos podamos vivir con las mismas oportunidades“, escribió Jara junto a la publicación.

En el video se observa a Laferte exponer las razones que la llevaron a respaldar a la abanderada del Pacto Unidad por Chile. La cantante plantea demandas sociales y personales con las que siente afinidad con el proyecto político de Jara: “Quiero decidir sobre mi cuerpo, quiero que la salud no dependa del bolsillo, quiero tener tiempo para descansar, quiero tener tiempo para estar con mi hijo“.

La artista profundiza luego en temas de convivencia y diversidad, valorando la posibilidad de construir un país inclusivo pese a las diferencias. “Creo en la diversidad, por eso creo que podemos tal vez ser un poco distintos, pero podemos vivir en el mismo país con nuestras diferencias, porque finalmente tenemos más cosas en común. Por eso creo en Jeannette Jara“, señala.

Las características personales que llevaron a Mon Laferte a respaldar a Jeannette Jara

“Me gusta la claridad con la que entiende este país, creo en su forma de mirar a las personas, creo en su humanidad, y la ternura y la garra en cómo defiende lo que le parece justo. Creo que este es tiempo de abrazar nuestras diferencias y construir juntas y juntos el país que soñamos”, concluye Laferte.

El respaldo llega exactamente una semana antes del balotaje y ocurre dos meses después de que ambas posaran juntas en el festival Ruidosa. En esa ocasión, Jara agradeció el apoyo, pero Laferte matizó el gesto, asegurando en una entrevista que “no hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura”.