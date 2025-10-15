Mon Laferte descarta apoyo a Jeannette Jara tras viralizada foto: “Nunca he apoyado una candidatura”

Mon Laferte evitó darle un tinte político a su música, apuntando que “mi público es muy amplio, va desde la abuela hasta los nietos, y yo solo hago música para todos”.

Mon Laferte se desentendió de un eventual apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, luego de su viralizada fotografía juntas en el Ruidosa Fest 2025, donde la artista radicada en México se presentó.

La fotografía fue compartida por la propia abanderada oficialista, quien en redes sociales indicó que “quiero expresar si agradecimiento a Mon Laferte por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo”.

Sin embargo, la cantante chilena aclaró el motivo de la foto, aseverando en radio ADN que el encuentro entre ambas se dio sin un trasfondo político.

“Me avisaron que Jeannette Jara iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar”, indicó Mon Laferte.

Ante la consulta si la cita puede calificarse como un apoyo electoral de cara a las presidenciales, la viñamarina dejó en claro que “nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”.

Sobre su postura política explicó que “creo mucho en las personas más que en los partidos. El fanatismo, en cualquier forma, me parece enfermizo. Lo más inteligente que uno puede hacer en la vida es cambiar de opinión”.

En esta línea, Mon Laferte evitó darle un tinte político a su música, apuntando que “mi público es muy amplio, va desde la abuela hasta los nietos, y yo solo hago música para todos”.